تصاعد الخلافات بين وزيري 'جيش الاحتلال' و'الأمن' الاسرائیلیین

العالم - الإحتلال

قالت قناة /كان/ العبرية، إن خلافات وقعت داخل الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، بين وزير الجيش يوآف غالانت وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير.

وكشفت القناة العبرية، صباح يوم الأحد، أن "غالانت قد هدد بن غفير، بأنه سيقاطعه إذا استمر في تسريب محتوى محادثاتهم الخاصة لوسائل الإعلام، حيث فعل ذلك 3 مرات".

وأضافت: "بن غفير حاول يوم الجمعة الاتصال بغالانت للحصول على توضيحات بشأن اعتقال 2 من المستوطنين، لكن الأخير لم يرد، مما دفع بن غفير إلى الاتصال برئيس الوزراء".

هذا وقد تجددت، مساء أمس السبت، التظاهرات الحاشدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع التاسع على التوالي.

وحمل المتظاهرون يافطة تحمل صورة بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وخلفها صورة لحرق بلدة حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، وكُتب على اليافطة بالعبرية: "بالأمس في حوارة...غدا في إسرائيل"، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو ستحرق [إسرائيل] بسياساتها الداخلية.