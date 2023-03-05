توقيع مذكرة تفاهم وتطوير التعاون العلمي بين إيران والعراق

العالم - ايران

وقال العبودي، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي وقبل زيارة منظمة البحث العلمي والصناعي الإيرانية، في إشارة إلى دعوة وزير العلوم لزيارة إيران: الغرض من هذه الرحلة هو توقيع مذكرة تفاهم وتطوير التعاون العلمي بين دولتي إيران والعراق، بما في ذلك تبادل الأساتذة والطلاب والخبرات العلمية.

وحول مذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها أوضح: ننظر في توقيع مذكرات تفاهم بشأن البحوث المشتركة بين مراكز البحوث في البلدين، كان لدينا العديد من التعاون في الماضي وافتتاح فرع من جامعة طهران في العراق هو أحد هذه التعاون العلمي.

واعتبر العبودي أن تبادل الخبرات بين البلدين مهم وله أثر إيجابي على العلاقات بين البلدين، حيث يدرس اليوم أكثر من 70 ألف طالب عراقي في إيران وتعزيز التعاون الأكاديمي مهم جدا في هذا الصدد.

وعبر نائب وزير التعليم والبحث للتعليم العالي العراقي حيدر الربيحي خلال هذه الزيارة عن أمله في تعزيز العلاقات بين إيران والعراق في مجال التعاون العلمي وقال: لدينا معلومات جيدة حول المستوى العالي للبحوث الإيرانية ونعلم أن الباحثين الإيرانيين لديهم مستوى عالٍ وأن هناك علاقة جيدة بين الصناعة والبحث.

وأكد: يجب زيادة الروابط البحثية بين الباحثين الإيرانيين والعراقيين ونقل الخبرات الإيرانية المتعلقة بالبحوث إلى العراق، وفي هذا الصدد تحاول وزارة التعليم العالي العراقية زيادة التعاون مع إيران وتبادل الطلاب والأساتذة والباحثين ونحن ندعم هذه العملية من الناحية المالية والدعم.

وقام وزير التعليم العالي العراقي بتفقد منظمة البحث العلمي والصناعي الإيرانية مع عدد من المديرين والتقى وتحدث مع رئيس المنظمة الوطنية للابحاث العلمية والصناعية "حسن زمانيان".