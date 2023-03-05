السوداني يؤكد استعداد العراق المضي في إنضاج العمل المشترك مع مصر

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي وصلها صباح اليوم الأحد".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مبيناً، أن "اللقاء شهد أيضاً البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين".

وأكد السوداني، بحسب البيان "استعداد العراق بالمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات".

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات"، مؤكداً "اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة".