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بسعة 55 هكتارا.. إيران تفتتح أكبر ميناء سككي جاف

بسعة 55 هكتارا.. إيران تفتتح أكبر ميناء سككي جاف
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

يفتتح وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، يوم غد الاثنين، المرحلة الأولى من الميناء السككي الجاف بمحافظة طهران، وهو أكبر قطب للاستيراد والصادرات في مركز البلاد.

العالم - إيران

وأفادت العلاقات العامة لشركة السكك الحديد في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، أن المرحلة الاولى من الميناء السككي الجاف بطهران، سيتم افتتاحها يوم الإثنين بمساحة قرابة 55 هكتارا في مركز تقاطع الممرات الدولية والسككية شرق – غرب وشمال – جنوب على مسافة 20 كيلومترا جنوب غرب مدينة طهران.

وبادرت شركة السكك الحديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار أداء رسالتها في تنمية الشحن والنقل السككي وإيجاد المراكز اللوجستية والإسراع في تنفيذ مشروع ميناء طهران السككي الجاف، إلى إنشاء أكبر قطب لاستقبال الحاويات للصادرات والاستيراد داخل البلاد، باستثمارات تعادل تريليون تومان من قبل القطاع الخاص (في المرحلة الأولى)، بغية توفير جميع الظروف اللازمة للبنى التحتية من قبيل مقر للجمارك ومقر لإدارة السكك الحديد وساحة لإخلاء وشحن صفائح الفولاذ الخاصة لشركة صناعة السيارات (إيران خودرو).

ومن ميزات الميناء السككي الجاف، خفض فترة ترخيص السلع المستوردة، وخفض استهلاك الوقود، وخفض فترة تراكم البضائع في الجمارك، والقيام بالاجراءات الخاصة بالسلع المستوردة قريبا من العاصمة، وتوفير فرص العمل وازدهار الانتاج.

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