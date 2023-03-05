السفير الإيراني يبحث العلاقات الثنائية مع نائب الخارجية الكويتي

العالم - إيران

والتقى السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، مع منصور العتيبي نائب وزير الخارجية الكويتي، وبحث معه بشأن السبل الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المستويات والأصعدة.

وفي هذا المجال أفادت وسائل الإعلام الكويتية والعربية، أن اللقاء بين الجانبين الإيراني والكويتي يأتي في حين العلاقات بين البلدين تشهد تطورا إيجابيا بعد سنوات من خفض من التوتر.

وكانت الكويت قد أعادت سفيرها إلى إيران في أغسطس/آب الماضي، بعد قرابة 7 سنوات من مغادرته الأراضي الإيرانية بسبب الأزمة الدبلوماسية بين طهران والدول المطلة على الخليج الفارسي في إوائل عام 2016.