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السفير الإيراني يبحث العلاقات الثنائية مع نائب الخارجية الكويتي

السفير الإيراني يبحث العلاقات الثنائية مع نائب الخارجية الكويتي
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

بحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت، مع نائب وزير خارجية الكويت، يوم الاحد، بشأن سبل تنمية العلاقات بين البلدين في جميع المستويات.

العالم - إيران

والتقى السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، مع منصور العتيبي نائب وزير الخارجية الكويتي، وبحث معه بشأن السبل الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المستويات والأصعدة.

وفي هذا المجال أفادت وسائل الإعلام الكويتية والعربية، أن اللقاء بين الجانبين الإيراني والكويتي يأتي في حين العلاقات بين البلدين تشهد تطورا إيجابيا بعد سنوات من خفض من التوتر.

وكانت الكويت قد أعادت سفيرها إلى إيران في أغسطس/آب الماضي، بعد قرابة 7 سنوات من مغادرته الأراضي الإيرانية بسبب الأزمة الدبلوماسية بين طهران والدول المطلة على الخليج الفارسي في إوائل عام 2016.

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