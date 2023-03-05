الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. خطوة إيرانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان

الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

وصل وفد تجاري ايراني العاصمة الافغانية كابول بغرض تعزيز سبل العلاقات التجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان هذا و اثنى وزير الصناعة و التجارة في حكومة طالبان لدى استقابله الوفد الايراني على مواقف الجمهورية الاسلامية في حماية الشعب الافغاني داعيا تطويد العلاقات الثنائية.

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. بعد تعرض أفغانستان لأزمات عديدة وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية وخروج الأمريكان الا مسؤول من البلاد في 15 من أغسطس 2021، تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعدة الجارة أفغانستان في كافة المجالات، ولهذا الغرض وصل وفد من التجار الإيرانيين الى العاصمة كابل لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال المستشار والخبير الاقتصادي الايران "فرهاد تقوى منش" لمراسل قناة العالم الاخبارية: "نحن هنا لرفع مستوى التبادل التجاري والإنتاج الصناعي بين البلدين بما لدى أصدقائنا وإخواننا الأفغان خصوص على الصعيد الزراعي والمعادن والساحة التجارية الكبيرة التي تعتمد على الصناعات الإيرانية هنا".

وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان اثنى على وقوف الجارة إيران بجانب الشعب الأفغاني ودعا الجمهورية الإسلامية بتكثيف هذه العلاقة التي تصب في مصلحة شعب البلدين وتطويرها خصوصا في مجال الزراعة والصناعة حتى يتعافى الاقتصاد الأفغاني ويتساوى مع دول الجوار.

وقال وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان "نور الدين عزيزي": "ما نحتاجه اليوم هو ادخال التكنولوجيا الحديثة لنرتقي اقتصاديا ونعتمد باستيرادنا للمواد الخام على عدة دول ولكن نعتمد على إيران أكثر بالمواد الخام خصوصا في صناعة البلاستيكية والتي بدورها تقدم لنا تسهيلات كثيرة في هذا الموضوع".

على هامش زيارة وفد التجار الإيرانيين الى أفغانستان تم افتتاح معرض دائم للمنتجات الإيرانية في كابل بحضور الوزير الأفغاني وأعضاء وفد التجاري الإيراني على أن يتم افتتاح معرض مشابه أفغاني في طهران في المستقبل القريب لعرض ما تنتجه أفغانستان من فواكه مجففة ومحصولات أفغانية.

افتتاح معرض دائم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة الأفغان بالخروج من ازماتهم هي مبادرة يثمنها ويقدرها الجانب الأفغاني في هذه الظروف القاهرة كما انها دعامة قوية لإنقاذ الاقتصاد الافغاني المتضعضع من الانهيار الكامل وفق ما يؤكد الخبراء هنا.

روابط ذات صلة

غدا.. اقامة منتدى ايراني قطري كبير للتجارة والاستثمار

الحرس الثوري يُدشن ألف منزل ريفي في محافظة كلستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أزمة جنود الإحتلال تتفاقم.. عشرات الطيارين الصهاينة يتغيبون عن معسكر التدريبات احتجاجا على خطة إصلاح القضاء

الاتحاد العالمي للنقابات العمالية: ضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية لرفع الحصار المفروض على سورية

شاهد.. خطوة إيرانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان

الحركة الأسيرة تدعو للمشاركة بوقفات مساندة لها الثلاثاء المقبل

السفير الإيراني يبحث العلاقات الثنائية مع نائب الخارجية الكويتي

أنباء عن اعتقال داعية سعودي بعد توجيه رسالة انتقاد للملك وولي عهده