شاهد.. خطوة إيرانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. بعد تعرض أفغانستان لأزمات عديدة وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية وخروج الأمريكان الا مسؤول من البلاد في 15 من أغسطس 2021، تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعدة الجارة أفغانستان في كافة المجالات، ولهذا الغرض وصل وفد من التجار الإيرانيين الى العاصمة كابل لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال المستشار والخبير الاقتصادي الايران "فرهاد تقوى منش" لمراسل قناة العالم الاخبارية: "نحن هنا لرفع مستوى التبادل التجاري والإنتاج الصناعي بين البلدين بما لدى أصدقائنا وإخواننا الأفغان خصوص على الصعيد الزراعي والمعادن والساحة التجارية الكبيرة التي تعتمد على الصناعات الإيرانية هنا".

وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان اثنى على وقوف الجارة إيران بجانب الشعب الأفغاني ودعا الجمهورية الإسلامية بتكثيف هذه العلاقة التي تصب في مصلحة شعب البلدين وتطويرها خصوصا في مجال الزراعة والصناعة حتى يتعافى الاقتصاد الأفغاني ويتساوى مع دول الجوار.

وقال وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان "نور الدين عزيزي": "ما نحتاجه اليوم هو ادخال التكنولوجيا الحديثة لنرتقي اقتصاديا ونعتمد باستيرادنا للمواد الخام على عدة دول ولكن نعتمد على إيران أكثر بالمواد الخام خصوصا في صناعة البلاستيكية والتي بدورها تقدم لنا تسهيلات كثيرة في هذا الموضوع".

على هامش زيارة وفد التجار الإيرانيين الى أفغانستان تم افتتاح معرض دائم للمنتجات الإيرانية في كابل بحضور الوزير الأفغاني وأعضاء وفد التجاري الإيراني على أن يتم افتتاح معرض مشابه أفغاني في طهران في المستقبل القريب لعرض ما تنتجه أفغانستان من فواكه مجففة ومحصولات أفغانية.

افتتاح معرض دائم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة الأفغان بالخروج من ازماتهم هي مبادرة يثمنها ويقدرها الجانب الأفغاني في هذه الظروف القاهرة كما انها دعامة قوية لإنقاذ الاقتصاد الافغاني المتضعضع من الانهيار الكامل وفق ما يؤكد الخبراء هنا.