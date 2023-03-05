ضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية لرفع الحصار المفروض على سورية

العالم - سوريا

وأدان المجلس في بيانه الختامي اليوم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، والوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية، ونهبهما لثروات الشعب السوري.

وطالب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي جمال القادري في كلمة خلال اجتماع المجلس بالعمل الجاد والضغط على الولايات المتحدة لرفع حصارها على سورية، وإنهاء احتلالها للأراضي السورية دون قيد أو شرط.

وأعرب القادري عن شكره لجميع الأصدقاء الذين سارعوا بإرسال بيانات التضامن والتعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في الـ 6 من شباط الماضي، وتفاعلوا مع الحملة الدولية التي أطلقها اتحاد عمال سورية لتقديم المساعدات وبادروا بجمع التبرعات العينية والنقدية وإرسالها الى الجهات المعنية في سورية عبر سفاراتها في الخارج.

ولفت القادري إلى أن الإدارة الأمريكية حاولت خداع الرأي العام العالمي بإعلانها تعليق الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها على سورية لمدة ستة أشهر مستثنية كل ما له علاقة باستيراد المشتقات النفطية أو المعدات الثقيلة القادرة على إزالة الركام وبدء إعمار ما خلفه الزلزال.

يشار إلى أن اتحاد النقابات العالمي يمثل 105 ملايين عامل وعاملة، تمثلهم 126 منظمة نقابية عمالية عبر العالم، ويشغل اتحاد عمال سورية فيه موقع نائب الرئيس وعضوية الأمانة العامة.