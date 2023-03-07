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أحزاب وقوى يمنية تدين الزيارات الأمريكية المتكررة للمهرة وحضرموت

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

الاستفزازات الامريكية والتدخلات السافرة في اليمن لا تتوقف، فبعد ساعات من زيارة قائد الاسطول الأمريكي الخامس الى محافظة المهرة جنوب شرق البلاد والتقاطه الصور مع جنود بمطار الغيظة وصل وفد عسكري وسياسي الى محافظتي المهرة وحضرموت جنوب شرق البلاد.

العالم - خاص بالعالم

القوى اليمنية وعلى راسهم حركة انصارالله وحكومة صنعاء ادانت هذه الزيارات وقالت ان هذه التدخلات بعد ثمان سنوات من العدوان والحرب تميط اللثام عن وجه واشنطن الاخر من خلال تواجدها العسكري المباشر على الاراضي اليمنية.

المكتب السياسي لأنصار الله اكد أن التحركات الأمريكية في محافظتي حضرموت والمهرة، تمثل اعتداء خطيرا وسافرا على السيادة اليمنية، وامتداد للعدوان الأمريكي المستمر على الشعب اليمني.

وأشار المكتب في بيان أن هذه التحركات تأتي في سياق ترتيبات لخيانة جديدة من قبل المرتزقة تهدف إلى بيع وتأجير سواحل وجزر يمنية من قوى الاحتلال.. محملا الحكومة التابعة لقوى العدوان المسؤولية تجاه أي خيانة أو تفريط في السيادة الوطنية، وجددت حركة انصارالله رفضها واستنكارها للتحركات الأمريكية العدوانية في المهرة وحضرموت وحذرت من تبعاتها.

الى ذلك دانت عدة تيارات سياسية واحزاب هذه التحركات وجددت رفضها لأي تواجد أو تحركات أو أنشطة أجنبية على أي أرض يمنية، مؤكدة أن من حق الشعب اليمني التصدي لها بكل الطرق المشروعة.

هذا وترى القوى اليمنية ان الزيارات العسكرية الامريكية المتتالية تاتي في اطار مساع واشنطن لافشال اي جهود او وساطات لانهاء الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

هذا وكان السيد عبدالملك الحوثي اشار في وقت سابق الى التواجد الامريكي العسكري في محافظتي المهرة وحضرموت، واعتبر تواجدهم عدوانا جديدا على الشعب اليمني مضيفا ان الحرب لن تنتهي الا بخروج كافة القوات الاجنبية من اليمن، وان الشعب معني بتحرير وتطهير كل شبر من اراضيه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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