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إيران تخطط لإطلاق قمر صناعي في نهاية العام

إيران تخطط لإطلاق قمر صناعي في نهاية العام
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

تخطط إيران لإطلاق قمرين صناعيين من إنتاجها الخاص إلى المدار في ديسمبر بالتعاون مع روسيا.

العالم-إيران

ومن المفترض أن يتم وضع قمري "كوثر" و"هدهد" في المدار على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض.

وبدأت إيران برنامجها الفضائي في عام 2004، وهي اليوم واحدة من تسع دول في العالم تنتج أقمارا صناعية. كما أن إيران إلى جانب روسيا والولايات المتحدة. تعد واحدة من 24 دولة مؤسسة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، التي أنشئت في عام 1959.

في عام 2017، تم افتتاح مركز الإمام الخميني للفضاء في إيران لحل مشاكل صناعة الطيران الوطنية. المركز قادر على إعداد وإطلاق وتتبع تحليق المركبات الفضائية في مدار أرضي منخفض.

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