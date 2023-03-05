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هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب الحدود التركية السورية

هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب الحدود التركية السورية
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي الجيولوجي بوقوع هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر على الحدود التركية السورية.

العالم-سوريا

وذكرت وسائل إعلام أن سكان الشمال السوري وجنوب تركيا شعروا بهذه الهزة.

وكانت لجنة الإغاثة العليا في سوريا قد أعلنت أن أكثر من 400 ألف شخص في سوريا تضرروا جراءَ زلزال الـ6 من فبراير الماضي.

في حيم أوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الجمعة الماضي، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى يوم 3 مارس بلغ 3867 هزة مابين خفيفة ومدمرة.

وأشار المركز في بيانه، إلى أنه تم تسجيل 1943 هزة شدّتها 2 إلى 3 درجات على مقياس ريختر، و1502 هزة شدتها من 3 إلى 4 درجات، و378 هزة شدتها من 4 إلى 5 درجات، و33 هزة شدتها من 5 إلى 6 درجات، و4 هزات شدّتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر، إضافة إلى تسجيل الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، والزلزال الكبير الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، لافتا إلى أن باقي الهزات سجلت أقل من 2 درجة على مقياس ريختر.

سوريا تتعرض لنحو 3867 هزة أرضية بمختلف الدرجات في أقل من شهر.

خارطة لتوزع آلاف الهزات الارتدادية في سوريا صادرة عن المركز الوطني السوري للزلازل هذا وبيّن المركز أن مجموع الأحداث الزلزالية المسجلة خلال 36 يوما من بداية العام 2023 وحتى حدوث الزلزال الكبير في الـ 6 من فبراير هو فقط 34 هزة ضعيفة وصلت شدة أكبرها إلى 4.7 درجة.

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هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب الحدود التركية السورية

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