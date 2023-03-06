دول المغرب العربي تصارع الأحداث

العالم – المغاربية

وفي الجزء الأول، قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي إن ملف المهاجرين الأفارقة تفاعل بشكل كبير خلال الايام الماضية في تونس وإن أغلب التونسيين استنكر أن يكون التعامل غير انساني وغير قانوني مع المهاجرين الذين يقيمون في تونس بشكل قانوني.

وأضافت أن هناك من المهاجرين من تم اخراجهم من السكن وهناك من تم طردهم من العمل وهناك من تعرض الى العنف.

الزميلة منيرة شريفي أكدت انه كان من الأجدر للرئاسة التونسية أن يكون التعامل بالنسبة لها مع المهاجرين الأفارقة بشكل طبيعي وأن لا يتولى الرئيس قيس سعيد الأمر عبر خطاب رسمي من الصفحة الرسمية للرئاسة.

وفي الجزء الثاني، قال الباحث السياسي الليبي الدكتور أحمد معيوف أن الاتفاق بين الفرقاء الليبيين لم يتحقق منذ العام 2015 رغم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.

وأضافت أن جميع الاتفاقيات فشلت بسبب تعنت مجلسي الدولة والنواب على الوصول بليبيا الى الانتخابات مؤكدا أن هذا الأمر تكرر وسيبقى يتكرر مادام هذين المجلسين يسيطران على الوضع السياسي في البلاد.

وبشأن أسباب تعنت مجلسي الرئاسة والنواب قال الدكتور أحمد معيوف أن كل الدلالات تشير الى رغبتهما في السلطة لأن المجلسين منح فرصة منذ العام 2015 لغاية الآن ولم يستطيعا الوصول بليبيا الى الانتخابات.

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