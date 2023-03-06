الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مبادرة أممية في ليبيا.. هل تنجح؟ – الجزء الثاني

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

أثارت مبادرة المبعوث الأممي الى ليبيا ردود فعل متباينة بين الفرقاء الليبيين.

العالم – المغاربية

في حين صعد مجلس النواب الليبي موقفه منها، أكد المجلس الرئاسي دعم أي جهود أممي تفضي إلى اجراء الانتخابات.

وبين الفريقين من يرى أن المبادرة الأممية ترمي الى سحب البساط من مجلسي النواب والوزراء وآخرون يرون فيها مجرد مبادرة في طريق المبادرات الممتدة منذ سنوات بلا نهاية. فهل تنجح مبادرة المبعوث الأممي في إجبار المنقسمين على اجراء الانتخابات وما العقبات التي تواجهها؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش مبادرة المبعوث الأممي الى ليبيا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ليبيا.. النواب و الأعلى للدولة يقتربان من الاتفاق على النقاط الخلافية

كواليس إقرار التعديل الدستوري الليبي

هل تنجح المبادرة الأممية في ليبيا، وما تطورات الحرب في أوكرانيا؟

مجلس الدولة الليبي يصوّت بالموافقة على التعديل الدستوري الجديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير العراق في أنقرة: إجلاء 82 مواطناً عراقيا من مناطق الزلزال

ايران ... اعتقال 35 شخصا كانوا يديرون مواقع للاخلال بقيمة العملة الوطنية

وزير الدفاع: دول كثيرة تريد شراء المسيّرات الايرانية

تايوان تحذر من دخول مفاجئ للجيش الصيني إلى الجزيرة

ايجئي: العفو ليس قضية سياسية ومؤقتة، إنه جزء من جوهر ثورتنا

غانتس يدعو نتنياهو لإقالة بن غفير ’قبل فوات الأوان’