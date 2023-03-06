مبادرة أممية في ليبيا.. هل تنجح؟ – الجزء الثاني

العالم – المغاربية

في حين صعد مجلس النواب الليبي موقفه منها، أكد المجلس الرئاسي دعم أي جهود أممي تفضي إلى اجراء الانتخابات.

وبين الفريقين من يرى أن المبادرة الأممية ترمي الى سحب البساط من مجلسي النواب والوزراء وآخرون يرون فيها مجرد مبادرة في طريق المبادرات الممتدة منذ سنوات بلا نهاية. فهل تنجح مبادرة المبعوث الأممي في إجبار المنقسمين على اجراء الانتخابات وما العقبات التي تواجهها؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش مبادرة المبعوث الأممي الى ليبيا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..