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بالفيديو.. مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر بأريحا.

العالم - فلسطين

وأفادت وکالة فلسطين أون لاين نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال، أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة بتجاه مخيم عقبة جبر.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تتواجد بمحيط منزل أل شلون في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير ماهر شلون، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية أريحا الأخيرة، والتي أدت إلى مقتل مستوطن، فيما أخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه وعثت به خرابًا كبيرًا.

مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

إلى ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، كما اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر في المخيم، وتم احراق ألية عسكرية خلال المواجهات.

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