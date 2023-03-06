التأمينات الإجتماعية في مواجهة الكوارث – الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وقال الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميخائيل عوض إن الزلزال هو عبارة عن منطقة، فيها الطبيعة وتثأر من الانسان عندما يعتدي عليها بوحشية دون أن يراعي قيمتها ودورها وكفائتها في تأمين الحياة البشرية.

وأضاف أن الخسائر الكبيرة جراء الزلزال في تركيا والمناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة السورية لأسباب واقعية تكمن بأن تركيا في العشرين سنة الأخيرة سيطرت علىها فئة من الليبراليين الذي يهمهم الربح السريع دون الالتزام بقواعد السلامة بالأبنية.

وأكد أن المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية هي أصلا في ابتلاء بسبب أن ليس هناك ادارة مشيرا الى أن سوريا فيها شعب متضامن وإجتماعي برغم اجتياح البربرية لأراضيها ولذلك فقط ساهم السوريون باسعاف أبنائهم في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة وإن هذا هو نوع من التأمين الاجتماعي.

من جهته قال المستشار في العلاقات الدولية قاسم حدرج أن الدولة السورية نجحت بامتياز في تقليل حجم آثار الزلزال الذي ضرب البلاد وذلك لعدة أسباب أهمها هو أن سوريا في حالة زلزال منذ العام 2011 وبالتالي جميع فرق الانقاذ باتت مدربة على انقاذ الإنسان في الكوارث.

وأكد أن حالة التكافل الاجتماعي الموجود في سوريا جعل من الهيئات الاهلية والرسمية أن تتحول الى خير معين للمنكوبين.

وأشار الى أن سوريا بامكانياتها المتواضعة وفي ظل الحصار المفروض عليها إلا أنها استطاعت أن تتجاوز المحن بالتكافل.

بدوره قال النائب في مجلس الشعب السوري رأفت بكار إن المسالة الانسانية كبيرة وإن المعادلة ليست بحاجة الى شرح.. سوريا تعرضت في 6 شباط الى زلزال مدمر وأن تداعيات هذا الزلزال تعاظمت من خلال حرب شنت على سوريا سياسيا وعسكريا واقتصاديا طوال 12 عام.

وأضاف أن الدولة السورية والشعب السوري بمؤسساته الحكومية والاهلية استنفر جميعهم وانطلقوا الى المناطق المنكوبة جراء الزلزال في حالة إنسانية رهيبة بعد 12 عام من حرب مدمرة.

رأفت بكار أكد أن سوريا تنظر الى الأمام ولا تنظر الى الوراء، عازمة على اعادة اعمار المناطق المنكوبة

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. ميخائيل عوض – كاتب وباحث سياسي

قاسم حدرج – مستشار في العلاقات الدولية

رأفت بكار – نائب في مجلس الشعب السوري