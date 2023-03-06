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"الربيع الصهيوني" إلى الترند بعد زلزال التظاهرات الذي يضرب الكيان الاسرائيلي

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

للأسبوع التاسع على التوالي مظاهرات حاشدة يقوم بها نحو ربع مليون مستوطن في أنحاء كيان الاحتلال، 160 ألفا منهم خرجوا في "تل أبيب" وحدها.

التظاهرات توزعت في المدن الرئيسية ومنها حيفا، القدس، بئر السبع، أفرات، نتانيا، هرتسيليا وبيت شمس، كما وقعت اعمال شغب ومواجهات عنيفة بين المستوطنين المتظاهرين وشرطة الاحتلال في عدة مناطق.

وفي حين أعلن وزير أمن الاحتلال السابق، بني غانتس، أنه يخشى إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين وسقوط قتلى، هاجم وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير المتظاهرين واصفا إياهم بأنهم فوضويون يريدون إحراق "دولة تل أبيب".

وسوم #الربيع_الصهيوني و #إسرائيل_تحترق وصلت الى الترند ورأى الناشطون ان الكيان الاسرائيلي مقبل على حرب داخلية.

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"الربيع الصهيوني" إلى الترند بعد زلزال التظاهرات الذي يضرب الكيان الاسرائيلي

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