السيد الحكيم مستذكراً زيارة البابا: العراق استعاد مكانته الإقليمية والدولية

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم، في بيان : "في السادس من آذار من كل عام نستذكر حدثاً مهماً في تأريخ العراق الجديد تمثل بزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بلادنا ولقائه التأريخي بالمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (دام ظله الوارف) في النجف الأشرف قبل أن يحج إلى ذي قار".

وتابع "في مشاهد أكدت للعالم أجمع استعادة العراق لمكانته الإقليمية والدولية مما دل على أن المنطقة غادرت مرحلة الهواجس والتخوفات من الواقع العراقي، والانتقال صوب مرحلة تراكم الإيجابيات والانطلاق بالعراق نحو الازدهار والسلام والتسامح ولعب دور الوسيط في الملفات الخلافية لمحيطيه الإقليمي والدولي".