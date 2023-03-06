الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحكيم مستذكراً زيارة البابا: العراق استعاد مكانته الإقليمية والدولية

السيد الحكيم مستذكراً زيارة البابا: العراق استعاد مكانته الإقليمية والدولية
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

استذكر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، فيما أشار إلى أن العراق استعاد مكانته الإقليمية والدولية.

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم، في بيان : "في السادس من آذار من كل عام نستذكر حدثاً مهماً في تأريخ العراق الجديد تمثل بزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بلادنا ولقائه التأريخي بالمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (دام ظله الوارف) في النجف الأشرف قبل أن يحج إلى ذي قار".

وتابع "في مشاهد أكدت للعالم أجمع استعادة العراق لمكانته الإقليمية والدولية مما دل على أن المنطقة غادرت مرحلة الهواجس والتخوفات من الواقع العراقي، والانتقال صوب مرحلة تراكم الإيجابيات والانطلاق بالعراق نحو الازدهار والسلام والتسامح ولعب دور الوسيط في الملفات الخلافية لمحيطيه الإقليمي والدولي".

روابط ذات صلة

ما هي المعدات الإيرانية المعروضة في معرض الصناعات الأمنية والدفاعية العراقي؟

أزمة المياه .. هكذا يعتزم العراق بالتعاون مع ايران معالجتها

القضاء العراقي يستعين بالإنتربول لجلب سراق القرن من الخارج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الجمهورية يحيي اليوم الوطني للتشجير

كلمة للسيد نصر الله عصر اليوم الاثنين بمناسبة يوم الجريح

السيد الحكيم مستذكراً زيارة البابا: العراق استعاد مكانته الإقليمية والدولية

روسيا تعد اتفاقيات بشأن نظام تأشيرة مُبَسَّط مع عدة دول منها سورية

"الربيع الصهيوني" إلى الترند بعد زلزال التظاهرات الذي يضرب الكيان الاسرائيلي

اليمن ينذر العدوان: وسم يجتاح تويتر