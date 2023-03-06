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بالفيديو.. ناقلة غاز تنفجر بين سيارات على الطريق السريع بولاية ميريلاند الأمريكية

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

قتل شخص ووقعت أضرار مادية بعد انفجار ناقلة غاز تحمل سوائل قابلة للاشتعال على طريق سريع في ولاية ماريلاند الأمريكية، فيما نصح مسؤولو المدينة السكان بتجنب المنطقة.

العالم - الأميرکيتان

وحسب روسيا اليوم قال رون سنايدر، مسؤول الإعلام في شرطة ولاية ماريلاند إن ألسنة اللهب والأدخنة ارتفعت في السماء بعد اصطدام الشاحنة بشجرة وانفجارها بعد ظهر السبت في المدينة الواقعة غرب ولاية ميريلاند، وعلى بعد 50 ميلا غرب مدينة بالتيمور.

بدوره، أفاد توم كو، رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة فريدريك بأنه تم إخماد النار بعد عدة ساعات، كما تم احتواء المواد الخطرة ولم تصل إلى مجرى "كارول كريك" الذي يصب في نهر مونوكاسي في مقاطعة فريديريك.

وأفادت مصادر لشبكة CNN بأن سائق الشاحنة لقى مصرعه في الحادث، ولم تكن هناك إصابات أو خسائر أخرى مرتبطة بحادث التصادم او اشتعال النيران.

ويأتي هذا الحادث بعد شهر من انقلاب قطار يحمل مواد خطرة في مدين إيست بلاستين في ولاية أوهايو، مما أدى إلى تسرب مواد سامة إلى الهواء ونفوق الآلاف من الأسماك.

واعترف عمدة فريديك مايكل أوكونور بأن العديد من السكان يشعرون بالقلق من ظروف حادث التصادم في ضوء حادث قطار أوهايو الذي وقع في الثالث من فبراير.

وقال إن أيا من المواد الخطرة التي كانت تحملها الشاحنة لم يصل إلى نظام الصرف الصحة بالمدينة، لكن المسؤولين سيواصلون العمل مع المحققين بالولاية لضمان عدم وجود آثار دائمة.

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