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الربيع الصهيوني .. تظاهرات واسعة في كيان الاحتلال للأسبوع التاسع على التوالي

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

للأسبوع التاسع على التوالي مظاهرات حاشدة يقوم بها نحو ربع مليون مستوطن في عدة مناطق بالاراضي المحتلة، في حين حذر مسؤولون صهاينة من أن "إسرائيل تتآكل من الداخل وأن ما يحصل أخطر أزمة ضربتها حتى الآن".

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