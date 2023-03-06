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إصابة 3 يمنيين بنيران العدوان السعودي في مديرية منبه بصعدة

إصابة 3 يمنيين بنيران العدوان السعودي في مديرية منبه بصعدة
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أصيب 3 يمنيين، بنيران جيش العدو السعودي في منطقة فذة بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة اليوم الإثنين.

العالم- اليمن

وكان قد استشهد مواطن يمني وجرح اثنان آخران، أمس الأحد بنيران جيش العدو السعودي في منطقة فذة بمديرية منبه الحدودية في صعدة.

وكشفت إحصائية طبية، أن عدد ضحايا الاعتداءات السعودية على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، خلال شهري يناير وفبراير بلغ 202 شهيداً وجريحاً.

ووفق موقع "المسيرة" اليمني أوضح مدير مستشفى منبه الريفي علي العياشي في تصريح، أمس الأحد، أن عدد المواطنين الذين ارتقوا جراء قصف العدو السعودي لمنبه بلغ 21 شهيدا، فيما بلغ عدد جرحى استهداف العدو السعودي للمديرية 181 يمنيين ومهاجرين أفارقة.

وأشار إلى أن مستشفى منبه يستقبل حالات إصابة على مدار الـ24 ساعة، ويقدم إسعافات أولية ويتم تحويل الإصابات إلى مستشفيات مركز المحافظة، موضحاً أن المستشفى يحتاج إلى الدعم الضروري والماس لخدمات قسم العمليات والأشعة السينية.

وصعدت قوات النظام السعودي في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على المناطق السكنية والمزارع في المديريات الحدودية في محافظة صعدة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

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إصابة 3 يمنيين بنيران العدوان السعودي في مديرية منبه بصعدة