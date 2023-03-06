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وثائقي صدرا في القمة

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

لطالما كان البحر أحد أكبر الموارد التجارية وأكثرها قيمة للبشرية.

بلاد ايران مع امتلاكها أكثر من ثلاثة آلاف كيلومترا من السواحل والطرق الوصول الى البحار في الشمال والجنوب بالإضافة الى طرق الوصول الى المياه المفتوحة تعتبر جسرا بين دول الاسيا الوسطى ومياه جنوب البلاد من جهة و بين اوروبا وافريقيا وجنوب آسيا من جهة أخرى ما أسهم في جعلها أكبر وأهم مركز اتصال من الناحية الإستراتيجية بين ثلاثة قارات في منطقة الشرق الاوسط...

الضيوف:

المهندس مهدي بيدي – مدير منطقة الجنوب في شركة صدرا

المهندس علي زارعي – المدير العام بشركة صدرا

ميثم رعيت آزاد – مدير مجمع كاسبين في شركة صدرا

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