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اندلاع اعمال فوضى لداعش في سجن علايا في القامشلي

اندلاع اعمال فوضى لداعش في سجن علايا في القامشلي
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

اندلعت أعمال فوضى وشغب في سجن علايا في مدينة القامشلي الذي يضم إرهابيين من تنظيم “داعش”، وتسيطر عليه ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي، وسط حالة استنفار للميليشيا في الأحياء القريبة من السجن، وخاصة في حي قناة السويس.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية في محيط السجن لـ سانا أن أصوات تكبيرات أطلقها إرهابيو “داعش” المحتجزون، تلاها أصوات إطلاق رصاص من داخل السجن ترافقت مع حالة استنفار لميليشيا “قسد”، واستدعاء تعزيزات من مناطق عدة وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى السجن، مبينة أن العصيان جاء بالتزامن مع زيارة لوفد من الاحتلال الأمريكي لمقر السجن دون معرفة التفاصيل.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” أعلنت حالة الاستنفار أيضاً في مدينة الحسكة، وتحديداً في حي غويران الذي يوجد ضمنه سجن غويران المركزي وسجن الثانوية الصناعية، حيث يوجد الآلاف من إرهابيي “داعش”، وأغلقت الميليشيا كافة المداخل، وكثفت الدوريات على مداخل الحي، وإجراء تفتيش دقيق للآليات والأفراد في إشارة إلى احتمال تكرار سيناريو الهجوم على سجن الثانوية الصناعية مطلع العام الماضي.

وتحتجز ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي الآلاف من إرهابيي تنظيم “داعش” داخل السجون في محافظة الحسكة، وتستخدم هذه السجون بالتنسيق مع الاحتلال الأمريكي بإعادة تدوير الإرهاب في حال دعت الحاجة، وإثارة الفوضى في المنطقة من جهة وللضغط على الدول التي يوجد في السجون إرهابيون يحملون جنسياتها لإقامة علاقات مباشرة مع الميليشيا، بما يخدم مخططها الانفصالي من جهة ثانية.

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اندلاع اعمال فوضى لداعش في سجن علايا في القامشلي