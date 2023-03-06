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"ديلي ميل": بريطانيا تعتزم رفع إنفاقها الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة Daily mail، بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يعتزم زيادة مستوى الإنفاق الدفاعي البريطاني، بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار.

العالم _ أوروبا

وأوضحت الصحيفة، أن سوناك سيعلن عن قراره رفع مستوى الإنفاق البريطاني الدفاعي، خلال زيارته المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة، أن سوناك سيلتقي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، وسيعلن عن قرار بلاده، خلال الاجتماع الثلاثي حول الشراكة الثلاثية "أوكوس".

وتجدر الإشارة إلى أن "أوكوس" هي معاهدة أمن ثلاثية تضم كلا من، بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، تنص على تطوير ونشر الغواصات النووية، وتعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.

ووفقا لـ Daily mail، فإن حجم الإنفاق الدفاعي، لن يتجاوز الـ 8-11 مليار جنيه إسترليني، بناء على توصية تقدم بها وزير الدفاع البريطاني بن والاس، جراء التضخم الذي ضرب بريطانيا والعالم أجمع.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، في وقت سابق، بأن جنرالا أمريكيا أخبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، سرا بأن الجيش البريطاني لم يعد يعتبر قوة قتالية كبيرة، وأن تصنيفه انخفض كثيرا.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن سوناك مهدد بخسارة منصبه إن لم يتخذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى بلاده العسكري في زمن الحرب.

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"ديلي ميل": بريطانيا تعتزم رفع إنفاقها الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار

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