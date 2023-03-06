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البيت الأبيض: لا نخطط لتسليم طائرات F-16 إلى أوكرانيا في الوقت الراهن

البيت الأبيض: لا نخطط لتسليم طائرات F-16 إلى أوكرانيا في الوقت الراهن
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة، لا تخطط لإرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، رغم وصول طيارين أوكرانيين للتدريب لدينا.

العالم-الامريكيتان

وقالت جان بيير ردا على سؤال حول إمكانية إمداد أوكرانيا بمقاتلات F-16: "الرئيس تحدث عن موضوع مقاتلات F-16 كما تعلمون، لم يتغير أي شيء فيما قاله الرئيس.. لا يتم التخطيط لهذا الأمر".

وفي وقت سابق، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن نقل طائرات F-16 إلى أوكرانيا، وقال خلال مقابلة تلفزيونية: "عمليات النقل هذه لا معنى لها في سياق الصراع الحالي".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وصرحت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد.. في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا دول أخرى".

كما أشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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البيت الأبيض: لا نخطط لتسليم طائرات F-16 إلى أوكرانيا في الوقت الراهن

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