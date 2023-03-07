لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني...هذا ما بحثاه

العالم-السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين السعودية وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة الروسية - الأوكرانية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، وفق "واس".