فاكهة رائحتها "جحيم" تجبر طائرة تركية على العودة بعد تحليقها

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أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية: بأن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية اضطرت للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة ناجمة فاكهة "دوريان" الاستوائية الموجودة في الطائرة".

إذ أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال التحليق، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت الوكالة أن قبطان الطائرة قرر العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي، بعد أن كانت تحلق في الأجواء البلغارية، بعد ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة.

وفور هبوط الطائرة، تبين بعد فحص قسم الشحن أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة "دوريان"، وهي فاكهة إستوائية من جنوب شرقي آسيا يطلق على طعمها "الجنة" وعلى رائحتها "جحيم".