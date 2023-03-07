شاهد.. نافذة على شبكات التواصل بالعالم العربي

العالم - هاشتاغ

في التفاصيل.. يقال إن القيادة أخلاق، ما يعني أنك حين تقود يجب أن تعلم بأنك لست الوحيد الذي يقود سيارته على الطريق، خاصة حين يكون هناك حالة طارئة أو سيارة أسعاف تقل مريضا، في العراق حادثة أثارت غضبا بعد نشر فيديو لسيارة تمنع سيارة إسعاف من المرور.

أما موضوع شبكة إم بي سي السعودية. تعتبر من الشبكات المؤثرة في الشارع العربي، والتي تروج لسياسات الرياض، إم بي سي استقلت قطار التطبيع مع الاحتلال، عبر عقد شراكة مع شركة إسرائيلية.

وفي أوروبا، كثيرا ما يحاضر الغرب والأوروبيون تحديدا بحقوق الإنسان والتحضر والعالم الأول والعالم الثالث، لكن نظرتهم للدول الأخرى هي مبنية على المصلحة. هذا ما حصل في الفيديو الذي أعاد الناشطون نشره لرئيس البرلمان الألماني السابق "نوربرت لامرت"، الذي حاول إملاء سياسة بلاده على رئيس دولة افريقية هي ناميبيا، عبر إبداء انزعاجه من التواجد الصيني في ناميبيا. رد الرئيس الناميبي "هاكه كينكوب" كان حاسما.

وعن مرض بايدن..فقبل أيام أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تلقى علاجا من مرض السرطان، وتحديدا ما يسمى بسرطان الخلايا القاعدية. هذا الإعلان أثار تساؤلات حول حالة بايدن ووضعه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..