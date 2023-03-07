5 ضحايا و 3 مصابين بانفجار عبوة وهجوم مسلح في ديالى العراقية

العالم - العراق

وأفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط ضحايا بانفجار عبوة وهجوم مسلح في قرية الهزينية بالمقدادية فی محافظة ديالى العراقية، وأظهر مقطع فيديو مصور، تجمع ذوي الضحايا أمام مسشتفى شهربان بالمقدادية.

وحصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، على أسماء المتوفين والجرحى، وهم كالتالي، "الشهداء: ميثم إسماعيل محمود، أحمد عاصم محمود، عبد الأحد محمود، ورود محمد، حياة إسماعيل، إسماعيل إسماعيل، زينب محمود، علي كريم، أما المصابون فهم: علي حسين علي، وحسين عاصم محمود".

من جانبه، أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي "استشهاد 8 مواطنين وإصابة اثنين آخرين بحادث إجرامي في قضاء المقدادية".

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الاستهداف طال نجل الشيخ مصطاف التميمي، وقد راح ضحيته عدد من عائلته.

بدورها استنكرت النائب ناهدة الدايني "الجريمة"، وشجبت "حوادث القتل والاغتيالات التي يزداد ضحاياها يوماً بعد يوم في ديالى.

ودعت رئيس الوزراء إلى "التحرّك العاجل وايجاد حلول جذرية للخروقات الامنية المتكررة في المحافظة واعتقال المجرمين".