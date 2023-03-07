الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

5 ضحايا و 3 مصابين بانفجار عبوة وهجوم مسلح في ديالى العراقية

5 ضحايا و 3 مصابين بانفجار عبوة وهجوم مسلح في ديالى العراقية
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

قتل 8 أشخاص، وأصيب اثنان آخرون في حادثة استهداف طالت سيارة شيخ عشائري في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى العراقية.

العالم - العراق

وأفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط ضحايا بانفجار عبوة وهجوم مسلح في قرية الهزينية بالمقدادية فی محافظة ديالى العراقية، وأظهر مقطع فيديو مصور، تجمع ذوي الضحايا أمام مسشتفى شهربان بالمقدادية.

وحصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، على أسماء المتوفين والجرحى، وهم كالتالي، "الشهداء: ميثم إسماعيل محمود، أحمد عاصم محمود، عبد الأحد محمود، ورود محمد، حياة إسماعيل، إسماعيل إسماعيل، زينب محمود، علي كريم، أما المصابون فهم: علي حسين علي، وحسين عاصم محمود".

من جانبه، أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي "استشهاد 8 مواطنين وإصابة اثنين آخرين بحادث إجرامي في قضاء المقدادية".

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الاستهداف طال نجل الشيخ مصطاف التميمي، وقد راح ضحيته عدد من عائلته.

بدورها استنكرت النائب ناهدة الدايني "الجريمة"، وشجبت "حوادث القتل والاغتيالات التي يزداد ضحاياها يوماً بعد يوم في ديالى.

ودعت رئيس الوزراء إلى "التحرّك العاجل وايجاد حلول جذرية للخروقات الامنية المتكررة في المحافظة واعتقال المجرمين".

روابط ذات صلة

العراق.. انطلاق عملية امنية في 'حوض العظيم' اثر إبادة خلية لـ'داعش'

العراق.. قائد عمليات ديالى يروي تفاصيل جديدة بشأن حادثة 'الجيايلة'

العراق.. ضربة جوية تقضي على إرهابيين خطيرين في جبال حمرين

العراق.. مقتل انتحاري في أطراف بحيرة حمرين بديالى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شاهد.. المرأة اليمنية عنوان الصمود والكفاح في مواجهة العدوان

الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على مطار حلب

إثر تصريحات سعيّد بشأن الهجرة غير النظامية.. البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس

فلسطين تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

الشيخ قاسم: هل صار الصهاينة الأكثر علما للغتنا وديننا لنشركهم بتطوير مناهجنا؟