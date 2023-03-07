الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

العالم - فلسطين

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما داهمت عددا من المنازل وعاثت بها خرابا بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة سلوان، فيما اعتقلت شابين من مدينة قلقيلية.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين حمزة أيمن برهم، وناجي محمود عطا، أثناء مرورهما على حاجز عسكري، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الشاب خالد الزير في بلدة سلوان واعتقلته.

وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال، اعتقال المقدسيين محمود عليوات، وعمر عليوات، حتى أيار/مايو المقبل، والشاب محمد شحادة حتى الأحد المقبل، والشاب نسيم جابر حتى الخميس المقبل، بحسب مركز معلومات وادي حلوة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، رامي محمد عبده، من ضاحية شويكة، شمال طولكرم. أثناء تواجده داخل أراضي عام 48، واقتادته إلى أحد مراكزها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من المدينة، وداهمت متنزها واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة منه.

ونفذ فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 17 عملا مقاوما، بينها 3 عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، في تقرير له، إطلاق المقاومون النار صوب جيش وآليات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوبي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وقال مركز "معطى" إن أعمال المقاومة بالضفة والقدس تواصلت ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين وحطموا مركباتهم.

روابط ذات صلة

بالفيديو..حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالقدس والضفة المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع الأمیركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شاهد.. المرأة اليمنية عنوان الصمود والكفاح في مواجهة العدوان

الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على مطار حلب

إثر تصريحات سعيّد بشأن الهجرة غير النظامية.. البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس

فلسطين تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى