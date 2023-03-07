مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

العالم - فلسطين

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما داهمت عددا من المنازل وعاثت بها خرابا بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة سلوان، فيما اعتقلت شابين من مدينة قلقيلية.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين حمزة أيمن برهم، وناجي محمود عطا، أثناء مرورهما على حاجز عسكري، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الشاب خالد الزير في بلدة سلوان واعتقلته.

وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال، اعتقال المقدسيين محمود عليوات، وعمر عليوات، حتى أيار/مايو المقبل، والشاب محمد شحادة حتى الأحد المقبل، والشاب نسيم جابر حتى الخميس المقبل، بحسب مركز معلومات وادي حلوة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، رامي محمد عبده، من ضاحية شويكة، شمال طولكرم. أثناء تواجده داخل أراضي عام 48، واقتادته إلى أحد مراكزها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من المدينة، وداهمت متنزها واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة منه.

ونفذ فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 17 عملا مقاوما، بينها 3 عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، في تقرير له، إطلاق المقاومون النار صوب جيش وآليات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوبي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وقال مركز "معطى" إن أعمال المقاومة بالضفة والقدس تواصلت ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين وحطموا مركباتهم.