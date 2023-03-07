بعد العدوان الاسرائيلي.. الحكومة السورية تعمل على اعادة مطار حلب الى الخدمة

العالم - مراسلون

وأضاف الزميل حسام زيدان خلال النشرة الاخبارية أن كيان الاحتلال إسرائيلي شن هجوما صاروخيا على مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وأوضح مراسلنا، أن العدوان الإسرائيلي انطلق من غرب اللاذقية من فوق البحر المتوسط باتجاه مدينة حلب مستهدفا مطارها وبالتحديد مدارج المطار لمنع وصول أي طائرات إغاثية إلى المطار.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن الدفاعات الجوية السورية، أطلقت صواريخها من مناطق ريف اللاذقية باتجاه الصواريخ المعادية وأسقطت عددا منها قبل وصولها إلى أهدافها.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي يأتي في ظل إرسال المساعدات الإنسانية من دول عدة عبر مطار حلب لمنكوبي الزلزال العنيف الذي ضري سوريا في الآونة الأخيرة مخلفا خسائر مادية هائلة في الأرواح والممتلكات.

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