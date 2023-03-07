طهران تحتضن المؤتمر المؤتمر الدولي لتضامن النخب مع مقاومة الشعب اليمني

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل الخبر.. المؤتمر أقيم بهدف دراسة الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية للأزمة اليمنية وتداعياتها، وجذب انتباه النخب العالمية في مختلف المجالات السياسية والفنية والاجتماعية والقانونية والإعلامية لقضية اليمن ومقاومة الشعب اليمني وإعلان التضامن معه، ومساعدة الشعب اليمني من أجل تجاوز الأزمة.



وقال نائب الرئيس الايراني ميرحسين قاضي‌ زاده هاشمي : "عقد هذا اللقاء العلمي للنخب من أجل تقديم الشكر للشعب اليمني على مقاومته وصموده وموقفه على الرغم من أنه كان مظلوما وبلا سند".



المشاركون في المؤتمر ناقشوا عدة محاور بينها التضامن السياسي للنخب العالمية والسياسة الدولية ومقاومة الشعب اليمن، والتضامن الحقوقي للنخب العالمية والقانون الدولي ومقاومة الشعب اليمني، والتضامن الفني بين النخب العالمية والفن الملتزم ومقاومة الشعب اليمني، والتضامن الأدبي بين النخب العالمية، وأدب صمود ومقاومة الشعب اليمني، والتضامن الثقافي للنخبة العالمية مع مقاومة الشعب اليمني.



اليمنيون لم ينسوا الدعم الذي تقدمه ايران لقضية اليمن وأشادوا به معتبرين أن ايران هي السند الحقيقي لمقاومة الشعب اليمني في الوقت الذي تخلت عنه معظم الدول.

المؤتمر أقيم بحضور مجموعة من المسؤولين المفكرين الايرانيين ونخب من اليمن ولبنان وتركيا واستراليا ودول اخرى.