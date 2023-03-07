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الاحتلال يحاصر مخيم جنين.. استمع لتسجيل صوتي لأحد الشبان المحاصرين

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا لأحد الشبان الذين تحاصرهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جنين بالضفة الغربية، هذه الأثناء.

العالم - فلسطين

وقال الشاب المُحاصر في التسجيل الصوتي: "شباب احنا محاصرين في الدار. القوات الخاصة تقريبا في كل المنطقة، هيهم بقصفوا علينا قاعدين، بقصفوا دارنا وبقصفوا دار جيراننا والدور الحوالينا كلهم، احنا إن شاء الله لآخر نفس، ادعولنا أمانة ادعولنا".

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وتسللت قوات خاصة للاحتلال عبر شاحنة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، واستهدفته بالصواريخ أكثر من مرة، وسط تصاعد الدخان من المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مواطنين خلال الاقتحام، بينها إصابة خطيرة في الصدر وصلت لمستشفى جنين الحكومي، وإصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف وصلت مستشفى ابن سيناء التخصصي.

وأعلنت المقاومة في جنين التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، رشق خلالها الشبان الثائر مركبات الاحتلال بالحجارة.

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