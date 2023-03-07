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الداخلية الإيرانية: اعتقال أشخاص على صلة بتسميم الطالبات

الداخلية الإيرانية: اعتقال أشخاص على صلة بتسميم الطالبات
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، مجيد ميرأحمدي، أنه تم اعتقال بعض الأشخاص في 5 محافظات، على صلة بتسميم الطالبات في بعض المدارس.

العالم - إيران

وقال ميرأحمدي في هذا الشأن: بعد إيعاز رئيس الجمهورية، يتابع وزير الداخلية هذه القضية بشكل كامل بالتعاون مع الوزارات والأجهزة ذات الصلة.

بناءً على المعلومات ومعايير البحث للأجهزة الأمنية، تم القبض على بعض الأشخاص في 5 محافظات، والأجهزة الأمنية تحقق بشكل شامل وكامل، وبمجرد استكمال معلوماتهم والحصول على نتائج واضحة، سيتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

وأوضح ميرأحمدي: بالطبع تم الكشف أيضا عن مسائل لها جانب غير عدائي، مضيفا: بالحفاظ على الهدوء سيتم إدارة هذه القضية أيضا إن شاء الله.

وأردف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية: الأعداء يحاولون إثارة الهلع والخوف وتعطيل نظام التعليم في البلاد وتهويل القضية أكبر بكثير مما هي عليه.

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