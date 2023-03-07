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مطالبا الغرب بالتحرك الفوري أمامه..

ابوردينة: 'جرائم الإحتلال الجارية في مخيم جنين حرب شاملة وتدمير لكل شيء'

ابوردينة: 'جرائم الإحتلال الجارية في مخيم جنين حرب شاملة وتدمير لكل شيء'
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

 قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن عمليات القتل اليومية ضد شعبنا حرب شاملة وتدمير لكل شيء.

العالم - فلسطين

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها ما جرى اليوم في مخيم جنين، من اقتحام قوات الاحتلال وقتلها وإصابتها لعدد من المواطنين، وقصف منازلهم بالصواريخ والقذائف المتفجرة، هي حرب شاملة وتدمير لكل شيء.

وأكد أبو ردينة، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار.

وقال إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال تؤكد مجددا سعي الحكومة الإسرائيلية لإفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف جميع الأعمال أحادية الجانب، التي يصر الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بها.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا، مؤكدا أن الأحداث الجارية أثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لحل أزمات المنطقة.

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