 الاحتلال الإسرائيلي والعنصرية والأرهاب ضد الفلسطينيين

العالم - البوصلة

واتى هذا في وقت تعرضت فيه البلدة الى جريمة من قبل المستوطنين راح ضحيتها شهيد فلسطيني وعشرات الجرحى بالاضافة الى خسائر مادية كبيرة.

تصريحات سموتريتش، دفعت وزارة الخارجية الاميركية، لانتقادها واعتباره غير مسؤولة ومثيرة للاشمئز، واضافت ان واشنطن تدعو رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لإدانة تصريحات وزير المالية في حكومته.

فيما انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، تصريحات سموتريتش، معتبرا انها تحريض على العنف والعداء، وان هذه التصريحات لا يمكن توقع تداعياتها.



اقام المئات من ابناء القدس بخيمة حي البستان المهدد أصحابه بالتهجير وهدم منازلهم صلاة الجمعة ثم وقفة اعتصام تحديا لممارسات الاحتلال الاستفزازية فيما اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مكان الخيمة لتفريق المشاركين الذين تصدوا لها.

وللحديث حول هذا الموضوع استضاف برنامج "البوصلة" في أحدث حلقاته مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي، والكاتب والمحلل السياسي خالد الازبط.

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