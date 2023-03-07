شاهد..مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في الضفة المحتلة بالرصاص الحي

العالم - فلسطين

وأطلق المستوطنون الرصاص الحي صوب المواطنين، ورشقوهم بالحجارة، واعتدوا عليهم بالضرب وغاز الفلفل والصعق بالكهرباء.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شقيقين وشابا من منازلهم في حارة بني دار عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين عدة أحياء في البلدة القديمة بالخليل بمسيرات استفزازية، وجابوا شوارعها وأزقتها بحجة الاحتفال بـ"عيد المساخر"، ورددوا هتافات عنصرية وشتائم.

فيما أغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية المؤدية إلى تل الرميدة وشارع الشهداء لساعتين، وعرقلت مرور المواطنين في أسواق البلدة.