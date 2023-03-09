رئيس الاركان الصهيوني يحذر من انقسام جيش الاحتلال

العالم – غياهب الكيان

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى موضوع الانقسامات الحادة في الكيان ترافقها تهديدات واسعة باغتيال شخصيات سياسية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل وهذا ما يحذر منه كثيرون كما قال كاتب صهيوني على القناة العبرية 14.

وحول حقيقة التهديدات بالاغتيالات داخل الكيان الصهيوني والمخاوف من بدء اغتيالات سياسة جديدة كما حذروا أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان الكلام يعكسه ما قاله الاعلام الاسرائيلي حقيقة الوضع الذي يجري اليوم على مستوى التحضير العام لحصول شيء كبير على مستوى الكيان وهو ما حذر منه أكثر من مسؤول امني بداخل الكيان بما فيهم رئيس الشاباك وبما فيهم أيضا مسؤولون أمنيون كبار داخل الحكومة الصهيونية.

وأشار عواضة الى أن الانتقال من مستوى الانتقاد السياسي والخلاف السياسي الى مستوى التخوين والتهديد مرده الاساسي ان الانقسام الحاصل اليوم داخل الكيان اصبح اليوم واضحا جدا لدرجة انه لايمكن التراجع عنه بوجه التصريحات البسطة من هنا وهناك، اضافة الى ذلك فشل المبادرات وان هذا الحديث يعكس اجواء ما حصل قبل اغتيال اسحاق رابين في العام 1995 حيث كانتا موجة التحريض المباشر والشخصي كما يحصل اليوم شبيهة بل اكثر من ذلك ما يحصل اليوم يتجاوز الاجواء التي كانت حاصلة في فترة وجود رابين في الحكم.

وبحث برنامج"غياهب الكيان موضوع ما بعد التهديدات الخوف من مسلسل اغتيالات سياسية متوقعة الخوف في الكيان بات الآن على وحدة جيش الاحتلال وامكانيات تقسيمه مع بروز حالات تمرد كثيرة من ضباط وجنود شاركوا في الاحتجاجات على الحكومة ما دفع رئيس الاركان الصهيوني الى التحذير من هذا الانقسام.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" ، مقابل تحذير رئيس اركان جيش الاحتلال من الانقسام في جيش الاحتلال دعا رئيس الحكومة الاسبق ايهود باراك الضباط والجنود الى التمرد على الأوامر العسكرية احتجاجا على ما وصفه بالديكتاتورية التي تحكم اليوم في الكيان.

وسلط البرنامج الضوء على تصاعد الخشية في الكيان من تمرد ضباط وجنود الاحتياط في الجيش وتنفيذ قرارهم بعدم الالتحاق به في حال تطلب الأمر ذلك ولاسيما في حال حصول مواجهة عسكرية كبيرة مع المقاومة الفلسطينية.

كما ناقش البرنامج موضوع تمرد ضباط وجنود الاحتياط طال ايضا سلاح الجو حيث طلب ضابط كبير في الاحتياط اعفائه من مسؤوليته احتجاجا على قرارات حكومة نتنياهو ما أثار خشية من تاثير ذلك على ضباط وجنود آخرين في سلاح جو جيش الاحتلال.

كما تطرق البرنامج الى موضوع رسالة وجهها مئات من المسؤولين الامنيين السابقين في الكيان الى رئيس الصهيوني بعدم توقيع قانون ما يسمى الاصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تمريره خشية تفكك الكيان.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"غياهب الكيان" نستضيف :

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6559208