الزيارات الأمريكية ما بين الإدانة والتحذير

العالم – المشهد اليمني

وهو ما اعتبرته شخصيات وقوى يمنية استكمالا للاستفزازات والتدخلات الاميركية التي تستهدف وحدة وسيادة البلاد، محملة تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية العبث بثروات الشعب اليمني والتفريط بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.

الاستفزازات الامريكية والتدخلات السافرة في اليمن لا تتوقف، فبعد ساعات من زيارة قائد الاسطول الأمريكي الخامس الى محافظة المهرة جنوب شرق البلاد والتقاطه الصور مع جنود بمطار الغيظة وصل وفد عسكري وسياسي الى محافظتي المهرة وحضرموت جنوب شرق البلاد.

القوى اليمنية وعلى راسهم حركة انصارالله وحكومة صنعاء ادانت هذه الزيارات وقالت ان هذه التدخلات بعد ثمان سنوات من العدوان والحرب تميط اللثام عن وجه واشنطن الاخر من خلال تواجدها العسكري المباشر على الاراضي اليمنية.

المكتب السياسي لأنصار الله اكد أن التحركات الأمريكية في محافظتي حضرموت والمهرة، تمثل اعتداء خطيرا وسافرا على السيادة اليمنية، وامتداد للعدوان الأمريكي المستمر على الشعب اليمني.



وأشار المكتب في بيان أن هذه التحركات تأتي في سياق ترتيبات لخيانة جديدة من قبل المرتزقة تهدف إلى بيع وتأجير سواحل وجزر يمنية من قوى الاحتلال.. محملا الحكومة التابعة لقوى العدوان المسؤولية تجاه أي خيانة أو تفريط في السيادة الوطنية، وجددت حركة انصارالله رفضها واستنكارها للتحركات الأمريكية العدوانية في المهرة وحضرموت وحذرت من تبعاتها.

الى ذلك دانت عدة تيارات سياسية واحزاب هذه التحركات وجددت رفضها لأي تواجد أو تحركات أو أنشطة أجنبية على أي أرض يمنية، مؤكدة أن من حق الشعب اليمني التصدي لها بكل الطرق المشروعة.



هذا وترى القوى اليمنية ان الزيارات العسكرية الامريكية المتتالية تاتي في اطار مساع واشنطن لافشال اي جهود او وساطات لانهاء الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

هذا وكان السيد عبدالملك الحوثي اشار في وقت سابق الى التواجد الامريكي العسكري في محافظتي المهرة وحضرموت، واعتبر تواجدهم عدوانا جديدا على الشعب اليمني مضيفا ان الحرب لن تنتهي الا بخروج كافة القوات الاجنبية من اليمن، وان الشعب معني بتحرير وتطهير كل شبر من اراضيه.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول قراءة زيارة قائد الاسطول الاميركي الخامس الى المهرة وحضرموت؟ما هي دلالات الزيارة الاميركية الاخيرة للمهرة وحضر موت ؟ وما هي تداعياتها ؟وما هي رسالة قائد الاسطول الاميركي الخامس والسفير الاميركي الى جنوب وشرق اليمن؟



كما يناقش البرنامج هذه الزيارة تاتي وسط مواصلة السعودية لخرقها للهدنة غير المعنلة، فهل ذلك يعني ان العدوان الذي على مشارف دخول عامه التاسع سيدخل مرحلة جديدة ؟ كما توالت الادانات اليمنية الحكومة والشعبية على الزيارة الاميركية للمهرة وحضرموت، ما دلالات هذه المواقف ؟ وهل وصلت رسالتها لدول العدوان؟ والرئيس المشاط اكد ان الشعب اليمني لن يقبل المساس بذرة من تراب ارضه او قطرة من ماء بحره، ماذا يعني الرئيس المشاط بهذا التصريح؟ وما هي الخطوات اللازمة التي ستتخذها صنعاء في حال استمر الحصار وقيدت الرحلات من والى مطار صنعاء، كما قال الرئيس المشاط؟



كما يبحث البرنامج موضوع مع تزايد التوتر وارتفاع حدة التهديد، فهل يمكن ان نقول ان محادثات مسقط فشلت بالفعل في احداث خرق وتحقيق السلام المنشود ؟ وفي حال دخول مرحلة جديدة من التصعيد، ما هي مقاومات القوة التي تملكها صنعاء الان؟ وهل من تطور جديد اضيف الى قوتها المسلحة؟ وماذا عن الدعم الشعبي من داخل المحافظات المحتلة؟ وهل نشهد تغير في المواقف، خاصة بعد ادانة الجبهة الوطنية الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال والقبائل ايضا للتدخل الاميركي؟ ومع اكتمال العام الثامن من العدوان السعودي الاماراتي، ما هي توقعاتك لمستقبل اليمن والعدوان وايضا تحالف العدوان؟

ضيوف البرنامج:



- نصر الدين عامر رئيس وكالة الانباء اليمنية سبأ من صنعاء



- محمد الزبيدي إعلامي يمني من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...