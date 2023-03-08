شاهد.. عجز امريكي صهيوني لوقف برنامج ايران النووي

وكما هو معلوم، فان تصريحات الامريكان كلها كانت على اساس انهم سيضعون حداً لتطوير برنامج ايران النووي، وفرضنا حظر وحصار وتهديدات وان هناك تقريراً بان ايران على وشك الحصول على القنبلة النووية.

بايدن وبلينكن وكل الادارات الامريكية تكذب وتتناقض في الكلام بين ليلة وضحاها، وكذلك الصهاينة، يعني هؤلاء حلفاء هولاء والكيان الصهيوني ربيب امريكا يتماهون في الكلام سوياً، ونتنياهو ايضاً بدأ حملة الاستعراض الصهيوني منذ سنوات ويقول ان ايران ستمتلك القنبلة النووية وستصل في غضون شهور واسابيع.. الى اخره.

وكل هذا يدل على ان الامريكان والصهاينة يمشون بنفس التناقضات فيما له علاقة بالملف النووي الايراني، وهذا دليل عجز واعتراف في آن معاً.

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