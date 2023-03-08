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شاهد.. عجز امريكي صهيوني لوقف برنامج ايران النووي

الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

كل المحاولات التي قام بها الامريكان لوقف تطور البرنامج النووي الايراني باءت بالفشل، باعتراف الامريكيين بان هذا الملف اصبح مثل الشماعة، كل جمعة او جمعتين لديهم تصريح، لكن الغريب انهم يقعون بالتناقضات حتى بتصريحاتهم اتجاه ايران.

وكما هو معلوم، فان تصريحات الامريكان كلها كانت على اساس انهم سيضعون حداً لتطوير برنامج ايران النووي، وفرضنا حظر وحصار وتهديدات وان هناك تقريراً بان ايران على وشك الحصول على القنبلة النووية.

بايدن وبلينكن وكل الادارات الامريكية تكذب وتتناقض في الكلام بين ليلة وضحاها، وكذلك الصهاينة، يعني هؤلاء حلفاء هولاء والكيان الصهيوني ربيب امريكا يتماهون في الكلام سوياً، ونتنياهو ايضاً بدأ حملة الاستعراض الصهيوني منذ سنوات ويقول ان ايران ستمتلك القنبلة النووية وستصل في غضون شهور واسابيع.. الى اخره.

وكل هذا يدل على ان الامريكان والصهاينة يمشون بنفس التناقضات فيما له علاقة بالملف النووي الايراني، وهذا دليل عجز واعتراف في آن معاً.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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