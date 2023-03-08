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ماذا تدلل الحركات الاستعراضية الصهيونية للهجوم على ايران؟

الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

بايدن وبلينكن وكل الادارات الامريكية تكذب وتتناقض في الكلام بين ليلة وضحاها، وكذلك الصهاينة، يعني هؤلاء حلفاء هولاء والكيان الصهيوني ربيب امريكا يتماهون في الكلام سوياً.

ونتنياهو ايضاً بدأ حملة الاستعراض الصهيوني منذ سنوات ويقول ان ايران ستمتلك القنبلة النووية وستصل اليها في غضون شهور واسابيع.. وهكذا.

وكل هذا يدل على ان الامريكان والصهاينة يمشون بنفس التناقضات فيما له علاقة بالملف النووي الايراني، وهذا دليل عجز واعتراف في آن معاً، حيث باءت كل المحاولات التي قام بها الامريكان لوقف تطور البرنامج النووي الايراني بالفشل، باعتراف الامريكيين بان هذا الملف اصبح مثل الشماعة، كل جمعة او جمعتين لديهم تصريح، لكن الغريب انهم يقعون بالتناقضات حتى بتصريحاتهم اتجاه ايران.

وكما هو معلوم، فان تصريحات الامريكان كلها كانت على اساس انهم سيضعون حداً لتطوير برنامج ايران النووي، وفرضنا حظر وحصار وتهديدات ومزاعم بان هناك تقريراً يشير بان ايران على وشك الحصول على القنبلة النووية.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6559318

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ملخص انقلاب الصورة ماذا تدلل الحركات الاستعراضية الصهيونية للهجوم على ايران؟