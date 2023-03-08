رسائل زيارة وزير الدفاع الامريكي الخطيرة للعراق

وقال افقهي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه بعد العملية الارهابية التي قامت بها امريكا في عهد ترامب باغتيال قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهم، أقدم العراق على الغاء اتفاقية التعاون الاستراتيجي ما بين العراق وقوى التحالف التي تتزعمه الولايات المتحدة الامريكية، وان هناك اصراراً من قبل التيارات السياسية العراقية على الاستمرار في الغاء الاتفاقية خصوصاً التي تواجه امريكا وتحاول اخراج القوات الامريكية من العراق.

كما وصف افقهي تصريح الوزير اوستن في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي بانه كان خبيثاً وخطيراً، فهو لم يتحدث عن وجود قوات استشارية كما يزعم بعض المسؤولين، بل انه يتحدث عن وجود قوات امريكية في العراق، مشيراً الى ان البرلمان العراقي عندما ألغى الاتفاقية، فانها تلغي حتى المستشارين الامريكيين، وان العراقيين يقولون بانه ليست هناك حاجة لوجود قوات امريكية بعد هزيمة داعش، وانهم يستطيعون مواجهة ذئاب داعش السائبة.

وتساءل افقهي، من قال ان امريكا هي التي تقاتل داعش؟ بل هي التي اوجدت داعش، خاصة بعد الكشف عن افلام جديدة موثقة لعمليات انزال لعناصر داعش الى داخل العراق وسوريا.

كما اكد الدبلوماسي الايراني، ان هدف زيارة اوستن لبغداد هي التقليل من العلاقة المتطورة المتنامية بين ايران والعراق، خاصة زيارة وزير الدفاع العراقي لطهران، والتي اقضت مضجع الامريكان لاسيما بعد توقيع ايران اتفاقية بانتاج السلاح في داخل العراق وهذا ما لا تتحمله واشنطن، ولهذا فان اوستن اراد بزيارته تكريس وتبرير الحضور الامريكي في العراق، بالرغم من الغاء الاتفاقية عن طريق البرلمان العراقي.