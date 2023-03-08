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واشنطن تحظر تطبيق تيك توك الصيني.. ولكن هناك تحذير من..

الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

المخاوف الأمريكية من تجسس الصين دفعت واشنطن لإبداء تشدد ضد تطبيق تيك توك الصيني للفيديوهات القصيرة.

البيت الأبيض أعلن عن ترحيبه باقتراح قانون ضد تيك توك وقال انه يعكس تفاهما سياسيا نادرا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.

مشروع القانون من شأنه أن يمكن الولايات المتحدة من حظر التطبيق المملوك لشركة صينية، ويرمي إلى منع المخاطر الأمنية التي تهدّد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان.

سوليفان وفي بيان له شدد على أنّ مشروع القانون الحائز على تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يمكّن سلطات البيت الأبيض من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية بطريقة تعرّض بيانات حسّاسة لأميركيين والأمن القومي الأمريكي لمخاطر.

بدوره عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي مارك وورنر وهو أحد مقترحي قانون حظر تيك توك قال ان التهديد الذي يتحدّث عنه الجميع حالياً هو تيك توك، وقدرته على تعزيز قدرات الحزب الشيوعي الصيني على المراقبة، أو تسهيل نشر حملات تأثير خبيثة في الولايات المتّحدة بحسب تعبيره.

القيمون على تطبيق تيك توك ردوا بالإشارة مجددا إلى مفاوضات استمرت أشهر مع لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة التي تجري تقييماً للمخاطر التي قد تشكلّها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي الأميركي، وقالت المتحدثة باسم التطبيق انّ أيّ حظر أميركي سيكون بمثابة حظر على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون تيك توك حول العالم.

وكانت السلطات الأمريكية قد منعت في كانون الثاني/يناير موظفي الإدارات الحكومية من تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية.

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شاهد بالفيديو.. واشنطن تحظر تطبيق تيك توك الصيني.. ولكن هناك تحذير من..

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