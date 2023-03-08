شاهد.. جنين تشتعل بنار الصهاينة وعرين الاسود تتوعد

معركة استشهد فيها ستة مقاومين من بينهم منفذ عملية حوارة قبل عشرة أيام؛ واصيب ستة وعشرين فلسطينيا بالرصاص بينهم حالة خطرة.

سلطات الاحتلال قالت إن عملية الاقتحام التي نفذتها باعداد كبيرة من قوات الجيش والقوات الخاصة، تهدف لاعتقال منفذ عملية إطلاق النار في حوارة. ومنعت طواقم الاسعاف وسياراتها من الوصول للجرحى عبر استهدافها بشكل مباشر.

وعد بالانتقام اطلقته الفصائل الفلسطينية لشهداء معركة مخيم جنين، ونعت الفصائل شهداء المخيمِ، مؤكدة أن المقاومة في الضفة مستمرة ومتصاعدة، وأن عمليات الاغتيال ستزيد من الفعل المقاوم.

كتيبة عرين الأسود دعت الشعب الفلسطيني الى النزول للشوارع، تنديدا بالجريمة ودعما لمقاومي الضفة، متوعدة بأن سلسلةَ الثأر لم تنتهِ بعد.

دعوة سرعان ما لبّاها الشارع الفلسطيني، حيث خرج آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة في مسيرات حاشدة تلبية لنداء العرين. مسيرات جابت شوارع نابلس ورام الله والخليل وطولكرم وقلقيلية وعدداً من المخيمات والبلدات.

أما قطاع غزة، الذي لا يزال يثبّت معادلة وحدة الساحات، تظاهر الآلاف فيه تنديداً بمجزرة جنين، ودعماً للأسرى في سجون الاحتلال، تظاهرات حملت شعار "مسيراتُ الغضب"، داعين الفصائل إلى تصعيد المقاومة والرد على الإعتداءات.

القوى الوطنية والإسلامية دعت إلى الإضراب الشامل الأربعاء في جميع المحافظات احتجاجاً على مجزرة جنين. اضراب يبدو أنه دخل حيز التنفيذ فور الدعوة إليه، وعمّ جميع محافظات فلسطين المحتلة.