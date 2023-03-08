الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقداد: الإجراءات الاقتصادية الغربية تترك أثرا كارثيا على الشعب السوري

المقداد: الإجراءات الاقتصادية الغربية تترك أثرا كارثيا على الشعب السوري
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ظهر اليوم فيتالي نعومكين رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية والوفد المرافق.

العالم-سوريا

وعرض الوزير المقداد خلال اللقاء الواقع الصعب الذي تعيشه سورية والشعب السوري نتيجة الحرب الإرهابية عليها منذ 12 عاماً وحتى الآن والزلزال الذي ضربها مؤخراً، مشيراً إلى الأثر الكارثي للعقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على سورية وعلى الدول التي لا تقبل بسياسات الهيمنة والخضوع.

وأشاد الوزير المقداد بالعلاقات الراسخة بين سورية والاتحاد الروسي والمتجذرة في ضمير الشعب السوري وشعوب روسيا الاتحادية، وأهمية الاستمرار في تعزيزها وتقويتها لمواجهة التحديات التي ما زال الغرب الاستعماري يحاول فرضها على شعوب العالم.

بدوره أكد نعومكين أن العلاقات بين الشعبين السوري والروسي متجذرة منذ القدم، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به معهد الاستشراق الروسي والمستعربون الروس في توضيح الرؤية وشرح المواقف المشتركة والعادلة لمحاربة التضليل الإعلامي من خلال العمل عبر وسائل الإعلام، وكذلك من خلال الأبحاث التي يقوم المعهد بنشرها.

حضر اللقاء معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان ومدير إدارة أوروبا نهلة الخير ومدير إدارة الدعم التنفيذي جمال نجيب والسفير الروسي في دمشق وأعضاء الوفد المرافق لنعومكين.

روابط ذات صلة

سوريا تؤيد الدعوات المطالبة بإصلاح النظام المالي العالمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-03-2023

ملخص مع الحدث ما وراء زيارة وزير الدفاع ورئيس اركان امريكا للمنطقة؟

الجزائر تفتح تحقيقا بشأن 'وخز التلاميذ بالإبر' عند أبواب المدارس

المتحدث باسم حكومة العراق: زيارة 'اوستن' كانت بعلم وموافقة الحكومة

شاهد.. جيش الاحتلال ينشر فيديو لحظة اقتحامه مخيم جنين أمس الثلاثاء

المقداد: الإجراءات الاقتصادية الغربية تترك أثرا كارثيا على الشعب السوري