الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجعيد استنكر العدوان الصهيوني على مطار حلب الدولي

الجعيد استنكر العدوان الصهيوني على مطار حلب الدولي
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

 استنكر المنسق العام لجبهة "العمل الإسلامي" في لبنان الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد، في بيان "العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف مطار حلب الدولي أول أمس ماأخرجه عن الخدمة".

العالم-لبنان

ولفت الشيخ الجعيد الى "أن هذا العدوان يأتي في الوقت الذي يستقبل فيه هذا المطار الطائرات التي تحمل المساعدات والأدوية والأغذية لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6 شباط الماضي، ما يدل على الطبيعة العدوانية اللاإنسانية واللاأخلاقية عند العدو الصهيوني وعند من يدعي الحضارة والديموقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان زورا وبهتانا ويمنع المساعدات عن الشعب السوري المكلوم تماهيا مع إدارة الشر الأمريكية التي تفرض حصارا خانقا على سوريا تحت اسم الشعار المؤامرة "قانون قيصر".

واستهجن الشيخ الجعيد "هذا السكوت العربي والغربي المدقع الذي يرى بأم العين هذه الاعتداءات الصهيونية الغاشمة المتكررة ولا يحرك ساكنا، وقال:" آن الأوان لرد الصاع صاعين لردع هذا العدو عن غيه وطغيانه وعدوانه كي لا يستمر هذا الإجرام العدواني الدموي الذي يمارسه هذه العدو ضد سوريا وشعبها الشقيق، كما يفعل في فلسطين المحتلة".

روابط ذات صلة

تجمع  العلماء المسلمين يستنكر قصف مطار حلب الدولي

الشيخ الخطيب: العدوان الإسرائيلي على مطار حلب يؤكد همجية الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو وصور.. أميرعبداللهيان يقوم بجولة على المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا

الشيخ قاسم عن الاستحقاق الرئاسي: طريقان لا ثالث لهما

الجعيد استنكر العدوان الصهيوني على مطار حلب الدولي

قمر 'خيام' الاصطناعي الإيراني يرسل أول صورة له من مسجد جمكران

لبنان..جيش الاحتلال يُثبِّت سياجا معدنيا خلف الخط الأزرق

'أوغلو': قمنا بما علينا من مسؤوليات لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا