قمر 'خيام' الاصطناعي الإيراني يرسل أول صورة له من مسجد جمكران

العالم - ايران

ونشرت منظمة الفضاء في إيران الصورة الأولى التي التقطتها قمر خيام الاصطناعي الإيراني من مسجد جمكران، وذلك بمناسبة عید میلاد الإمام المهدي المنتظر الحجة بن الحسن، حيث تبلغ دقة هذه الصورة مترا واحدا.

ويتم توفير وتقدم الصور التی یلتقطها قمر خيام الاصطناعي من أنحاء مختلفة من إيران إلى مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وعملية نشر صور هذا القمر الصناعي مستمرة، وسيتم في المستقبل نشر صور أخرى من مختلف أنحاء البلاد.

وأطلق قمر خيام الاصطناعي في أغسطس 2022 بوزن 600 كيلوغرام مع حاملة الأقمار الصناعية سويوز، ووضع في مدار 500 كيلومتر من الأرض، بهدف ارسال البيانات والصور في مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية والألغام ومراقبة الحدود وإدارة الطوارئ لمدة 5 سنوات.