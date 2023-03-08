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أميركا تفرض الحظر على 8 أشخاص و 3 شركات إيرانية

أميركا تفرض الحظر على 8 أشخاص و 3 شركات إيرانية
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات حظر جديدة ضد إيران.

العالم - إيران

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صادر عنها، إن اجراءات الحظر تشمل اثنين من مسؤولي السجون ومسؤولًا بارزًا بالجيش وآخر بحرس الثورة، مشيرًا إلى أنها تشمل -كذلك- 3 شركات وقياداتها، بسبب مساعدة قوات إنفاذ القانون.

ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية أسماء 8 أفراد وثلاث شركات إيرانية على قائمة العقوبات.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه أضاف أسماء أفراد وشركات جديدة إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران.

وأُدرجت شركة انطباق كستر سبهر، ومعهد ناجي بارس أمين، وشركة ناجي باس في قائمة إجراءات الحظر بذريعة الارتباط بقوى الأمن الداخلي لجمهورية إيران الإسلامية.

وأُضيفت أسماء 8 أشخاص إلى القائمة السوداء لأسباب مختلفة، منها الارتباط بالشركات المذكورة أعلاه، والاتصال بحرس الثورة الإسلامية، والارتباط بمجموعة العمل للبت في القضايا الجنائية.

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