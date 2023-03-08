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بعد أنقرة.. أميرعبداللهيان يزور دمشق غداً

بعد أنقرة.. أميرعبداللهيان يزور دمشق غداً
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر مطلع بأن وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان يصل دمشق، غدا الخميس، ويلتقي المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة.

العالم - ايران

وأوضح المصدر لبعض وسائل الإعلام أن أميرعبداللهيان يصل دمشق، غدا الخميس، وسيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وأضاف المصدر أن الجانبين سيبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا.

وقال جاويش أوغلو خلال اجتماع صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في أنقرة، إن "العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا".

من جانبه، قال عبد اللهيان: إنه "يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة".

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