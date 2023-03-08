تونس.. السجن لوزير سابق بحركة النهضة

العالم - تونس

وقالت وسائل إعلام تونسية إن حاكم التحقيق بمحكمة قابس قرر إيداع محمد بن سالم السجن بعد التحقيق معه داخل غرفة عناية مركزة بمستشفى بمدينة صفاقس (جنوب)، حيث يقبع منذ توقيفه على ذمة التحقيق.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بقابس، منير عروم، قوله إن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بقابس قد أصدر، اليوم الأربعاء 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق محمد بن سالم وزير الفلاحة الأسبق، وعقيد بالديوانة، ونائب سابق عن حزب حركة النهضة".

وأوضح عروم أن التهم الموجهة من قبل النيابة العامة للمتهمين "تتمثل في إعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب خلسة، يضاف اليها بالنسبة لمحمد بن سالم مسكه لعملة أجنبية في غير الأحوال المسموح بها قانونا، ومخالفة قانون المالية التكميلي، على خلفية حجز 12 ألف دينار تونسي (3819 دولار) و2120 يورو بحوزته".