هروب الداعية السعودي عماد المبيض من البلاد إلى 'دولة آمنة'!

العالم - السعودية

وذلك بعد أيام من نشره مقطعاً مصوّراً أثار جدلاً واسعاً وتسبّب له بأزمة، وجّه فيه النصح للقيادة السعودية متمثّلةً في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، كما خاطب “المبيض” في حديثه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

وقال عماد المبيض في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن): “بفضل من الله تمكنت من الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد”.

وكان حقوقيون وناشطون قد دشّنوا وسماً بعنوان: “أين عماد المبيض”، بعد اختفاء الداعية السعودي الغامض، عقب بثّه “فيديو النصيحة” المشار إليه، وتساءلوا عبره عن مصيره، محمّلينَ السلطات السعودية مسؤولية سلامته.

الفيديو الذي أحدث الأزمة وتسبّب بجدل واسع قبل أيام، كان الشيخ عماد المبيض قد نشره على حسابه بتويتر، وطالب فيه الملك سلمان وولي عهده بأن يتقوا الله في الرعية.

كما هاجم “المبيض” في كلمته رئيسَ هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستنكِراً التحوّلات الجديدة في المملكة، وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب وقيمة المملكة في نظر المسلمين.