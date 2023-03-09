الرئيس التونسي: سنبحث إصدار مرسوم بحل كل المجالس البلدية

العالم- تونس

وحسب موقع "العربي الجديد" فجر اليوم الخميس، أشرف سعيّد على اجتماع لمجلس الوزراء، موضحاً أنّه سيتم بحث مراسيم أخرى تتعلق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد، ومواضيع أخرى عديدة.

وأضاف سعيّد أنّه "تم احترام كل المواعيد التي أُعلن عنها في خارطة الطريق، سواءً بالنسبة إلى الاستفتاء أو وضع الدستور أو تنظيم الانتخابات، وسيتواصل احترام كافة المواعيد الأخرى".

وانتقد سعيّد جبهة الخلاص المعارضة، قائلاً إنّ "من يتظاهرون أمام المسرح البلدي (وسط العاصمة تونس) يتباكون على الحرية، في حين أنّهم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن، ثم يتحدثون عن الاستبداد"، عل حد تعبيره.

وشدّد سعيّد على أنّ ما هو مهم في هذه الفترة هو "التركيز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وهي أولوية التونسيين، وسيتم التصدي للاحتكار والمضاربة غير القانونية".

وتابع: "صحيح أن الوضع الاقتصادي صعب إلا أنّ المسيرة مستمرة حتى يعيش الشعب التونسي حياة كريمة، وحتى نحمي الوطن من الانقسام والفتنة".