الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التونسي: سنبحث إصدار مرسوم بحل كل المجالس البلدية

الرئيس التونسي: سنبحث إصدار مرسوم بحل كل المجالس البلدية
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، فجر اليوم الخميس، إنّه سيتم النظر في مشروع مرسوم يتعلق بحل كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية (مجالس مؤقتة لإدارتها).

العالم- تونس

وحسب موقع "العربي الجديد" فجر اليوم الخميس، أشرف سعيّد على اجتماع لمجلس الوزراء، موضحاً أنّه سيتم بحث مراسيم أخرى تتعلق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد، ومواضيع أخرى عديدة.

وأضاف سعيّد أنّه "تم احترام كل المواعيد التي أُعلن عنها في خارطة الطريق، سواءً بالنسبة إلى الاستفتاء أو وضع الدستور أو تنظيم الانتخابات، وسيتواصل احترام كافة المواعيد الأخرى".

وانتقد سعيّد جبهة الخلاص المعارضة، قائلاً إنّ "من يتظاهرون أمام المسرح البلدي (وسط العاصمة تونس) يتباكون على الحرية، في حين أنّهم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن، ثم يتحدثون عن الاستبداد"، عل حد تعبيره.

وشدّد سعيّد على أنّ ما هو مهم في هذه الفترة هو "التركيز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وهي أولوية التونسيين، وسيتم التصدي للاحتكار والمضاربة غير القانونية".

وتابع: "صحيح أن الوضع الاقتصادي صعب إلا أنّ المسيرة مستمرة حتى يعيش الشعب التونسي حياة كريمة، وحتى نحمي الوطن من الانقسام والفتنة".

روابط ذات صلة

تونس.. السجن لوزير سابق بحركة النهضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي: سنبحث إصدار مرسوم بحل كل المجالس البلدية

مقتل 3 إرهابيين بضربات لطائرات F-16 العراقية في صلاح الدين

انتهاء الاجتماعات المتعلقة بإيران في مجلس حكام الوكالة الذرية دون إصدار قرار

الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

مجلس النواب الأمريكي يرفض قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

واشنطن: الترسانة النووية الروسية هي الأقوى في العالم